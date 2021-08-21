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В Минобороны посоветовали НАТО «не беспокоить русского медведя»

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Белорусско-российские учения «Запад-2021», которые пройдут в сентябре, должны показать странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

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По словам Картаполова, военная активность НАТО в Европе призвана показать, что существует проекция военной угрозы, «чтобы мы это чувствовали и понимали».

«Мы готовы к этим намекам, и полагаю, что в ходе учений «Запад-2021» мы еще раз попытаемся партнерам показать, что не нужно этого делать — не нужно беспокоить русского медведя», — сказал Картаполов 20 августа в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее в этот день первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что в совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021» будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих.

9 августа в МИД Латвии допустили возникновение непредвиденных пограничных инцидентов с участием сил НАТО на белорусско-российских учениях «Запад-2021».

Стратегические мероприятия «Запад-2021» пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ. Данные учения проводятся раз в четыре года.

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