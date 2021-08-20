Около 200 тыс. военных примут участие в стратегических учениях «Запад-2021»

Около 200 тыс. военнослужащих будет задействовано в совместных стратегических учениях России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил в пятницу, 20 августа, на брифинге.

«Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей», — приводит слова Ильина телеканал «Звезда».

Он отметил, что максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, не превысит 6400 военнослужащих.

По словам Ильина, учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер и направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления ВС РФ, Белоруссии, союзников и дружественных государств, передает RT.

Стратегические мероприятия пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ.