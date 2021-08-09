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МИД Латвии допустил военное столкновение России и НАТО

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На белорусско-российских учениях «Запад-2021» могут возникнуть непредвиденные пограничные инциденты с участием сил НАТО из-за ситуации с мигрантами на границе с Латвией, заявил глава МИД прибалтийского государства Эдгарс Ринкевичс.

Стратегические мероприятия пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ.

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«Разворачивается пограничный кризис, начинаются военные учения у границ стран НАТО. В то же время на нашей стороне — литовской, эстонской, польской — находится больше пограничников и военных соединений, чем обычно. Конечно, все это повышает вероятность инцидентов», — сказал Ринкевичс в интервью Financial Times.

Министр иностранных дел Латвии пояснил, что имеет в виду потенциально опасные «недоразумения, не санкционированные начальством действия».

Он признал маловероятным, что какая-либо сторона может быть заинтересована «в обострении ситуации до полномасштабной военной провокации». Однако, по его словам, в случае возникновения необходимости задействовать четвертую статью устава НАТО (для проведения экстренных консультаций НАТО в случае угрозы безопасности — Ред.) «соответствующий шаг будет сделан Ригой».

2 августа глава комиссии белорусского парламента по международным делам Андрей Савиных отметил в беседе с «Известиями», что Литва пытается выставить себя жертвой воображаемой агрессии, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза. По его словам, миграционный кризис в Европе на самом деле начался минимум пять лет назад.

В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране и обвинила Белоруссию в создании условий для этого. По словам президента республики Гитанаса Науседы, страна нуждается во всесторонней помощи Евросоюза, а происходящее на литовско-белорусской границе — это «гибридная атака на Литву, финансируемая белорусским режимом».

9 июля в Литве начали установку стены на границе с Белоруссией, для того чтобы сдержать процессы миграции. Минск все обвинения в свою сторону отрицает. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, ситуация с мигрантами является новым способом давления на республику.

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