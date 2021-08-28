Около 200 мигрантов депортируют из Москвы после массовых драк

В последнее время в Москве произошло несколько массовых драк, полиция провела рейды и задержания, депортировано около 200 человек. Об этом на своем сайте 28 августа написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, правоохранители возбудили 800 уголовных дел, запретили въезд в страну 17,5 тыс. мигрантам. Москва — гостеприимный город, но таким гостям не рада, отметил столичный градоначальник.

«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь», — подчеркнул он.

Как добавил Собянин, в мегаполис ежегодно прибывает большое количество мигрантов и большинство из них ведут себя законопослушно. Как добавляет «Газета.ру», в будущем столичные власти и дальше будут жестко регулировать нахождение трудовых приезжих, применяя меры в отношении них за совершенные преступления.

27 августа на улице Бауманской в районе дома 35/1 произошла массовая драка. По предварительным данным, участниками потасовки были иностранцы. Полицейские доставили в отделение почти 50 человек для выявления участников потасовки.

12 июля массовая драка мигрантов с участием около 200 человек произошла у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что агрессивно настроенные люди вступали в стычки и выбегали на проезжую часть, создавая помехи для автомобилей и пешеходов.