Драка с участием не менее 10 человек произошла в центре Москвы

Не менее 10 человек устроили массовую драку на Бауманской улице в центре Москвы. Об этом в субботу, 28 августа, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 27 августа на улице Бауманской в районе дома №35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней приняли участие, по предварительным данным, пять граждан стран Средней Азии», — отметил источник в беседе с ТАСС.

Собеседник агентства уточнил, что в ходе потасовки посторонних предметов использовано не было. При этом участники конфликта разбежались в разные стороны к моменту приезда полиции.

По факту произошедшего полиция проводит проверку, причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее, 26 августа, у парка в Тушино на северо-западе Москвы произошла драка, в результате которой были задержаны семь человек. В отношении троих из них составлены протоколы о нарушении общественного порядка, с остальных взяли разъяснение по поводу произошедшего. Причины и обстоятельства потасовки также устанавливаются.