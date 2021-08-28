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Около 50 человек задержаны после массовой драки в центре Москвы

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Полицейские доставили в отделение почти 50 человек для выявления участников массовой драки в центре Москвы. Об этом сообщили в субботу, 28 августа, в пресс-службе главка столичного управления МВД России.

Накануне на улице Бауманской в районе дома №35/1 не менее 10 человек устроили массовую драку. По предварительным данным, участниками потасовки были иностранцы, добавляет РЕН ТВ.

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«Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в отношении 15 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По данной статье им грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест до 15 суток.

С остальными задержанными была проведена профилактическая беседа, уточнили в пресс-службе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 26 августа, у парка в Тушино на северо-западе Москвы произошла драка, в результате которой были задержаны семь человек. В отношении троих из них составлены протоколы о нарушении общественного порядка, с остальных взяли разъяснение по поводу произошедшего. Причины и обстоятельства потасовки также устанавливаются.

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