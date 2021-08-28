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Эксперт рассказал об отличиях между «ЭпиВакКороной» и «ЭпиВакКороной-Н»

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Вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» имеют одинаковые действующие вещества, однако синтезируются по-разному, рассказала 28 августа заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

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По ее словам, в препаратах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель. Однако в первой вакцине пептиды синтезируются отдельно. Непомнящих сравнила их с зернами кукурузы разного цвета, а их носитель белок — с початком.

«В «ЭпиВакКороне-Н» эти зернышки, два из них, объединены в один. То есть такой же початок, одни зернышки как были, а другие два побольше и из двух частей», — пояснила специалист в беседе с RT.

Такой способ дает возможность производить большие партии вакцин, когда спрос на них растет, подчеркнула Непомнящих.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Тогда уточнялось, что различия между «ЭпиВакКороной-Н» и более ранней «ЭпиВакКороной» заключаются в технологических особенностях производства.

Зарегистрированная 26 августа в России «ЭпиВакКорона-Н» показана к применению пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Как сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова 27 августа, в стране первую прививку от коронавируса сделали более 44 млн граждан.

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