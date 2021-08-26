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Минздрав разрешил применение «ЭпиВакКороны-Н» лицам от 18 до 60 лет

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Новая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» показана к применению пациентам в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом говорится в инструкции к препарату, опубликованной в реестре лекарственных средств.

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Также в инструкции указаны интервалы и необходимое для введения количество препарата.

«Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14–21 день в дозе 0,5 мл, в верхнюю треть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра», — говорится на сайте реестра.

Ранее в этот день Минздрав России зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н», разработанную новосибирским научным центром «Вектор». В государственном реестре лекарственных средств ведомства препарат значится как вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19.

«ЭпиВакКорона-Н» выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

В конце июня новосибирский научный центр «Вектор» подал документы на регистрацию новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н». Уточнялось, что различия между «ЭпиВакКороной-Н» и более ранней «ЭпиВакКороной» заключаются в технологических особенностях производства.

При этом 21 июня в «Векторе» заявляли, что состав вакцины «ЭпиВакКорона» создает возможность использования данного препарата для ревакцинации неограниченное количество раз.

В России продолжается масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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