Голикова назвала число вакцинированных от COVID-19 россиян

Первую прививку от коронавирусной инфекции сделали более 44 млн россиян. Такие данные в пятницу, 27 августа, привела вице-премьер России Татьяна Голикова.

«По состоянию на сегодняшний день, численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек», — сказала она.

25 августа Минздрав назвал условие улучшения прогноза по ситуации с COVID-19 в России. Как отметили в пресс-службе ведомства, ситуация с коронавирусом в России может быть улучшена, если граждане страны будут активнее прививаться.

За день до этого главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России пока недостаточен.

По мнению эпидемиологов, для формирования устойчивого коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать около 80% населения страны.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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