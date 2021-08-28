Дипломаты в США предупредили россиян об урагане «Ида»

Посольство РФ в Вашингтоне предупредило проживающих в США граждан России о приближающемся урагане «Ида», рекомендовав подготовиться к приходу стихии. Об этом говорится на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook.

Гражданам стоит быть осторожными, стихия придет на юг США в штаты Техас, Луизиана, Алабама, Флорида и Миссисипи. Первый удар урагана придется на северное побережье Мексиканского залива.

«Призываем россиян, проживающих в упомянутом регионе, подготовиться к стихийному бедствию, проявлять осторожность и соблюдать рекомендации и предписания официальных властей», — отметили дипломаты. По данным метеорологов, ураган сформировался над Атлантическим океаном и усилится до высшей, четвертой категории опасности.

Изменение погоды будет ощущаться уже 28 августа.

22 августа на США обрушился ураган «Генри». Жители более 97 тыс. домов лишились электричества. Предупреждения о тропических штормах распространились от прибрежных районов Коннектикута и Род-Айленда до восточной границы Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.

22 августа ливни, вызванные «Генри», затопили Нью-Йорк.