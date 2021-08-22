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Нью-Йорк затопило из-за урагана «Генри»

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Ливни, вызванные ураганом «Генри» затопили Нью-Йорк, сообщается 22 августа в Telegram-канале Police frequency.

В опубликованном ролике показано, что улицы округа Уильямсберг в Бруклине превратились в полноводные реки.

Машинам едва удается продолжать движение в потоке воды, затопление грозит первым этажам зданий.

Информация о пострадавших в результате разгула стихии не поступала.

При этом основная масса осадков еще не выпала. Согласно прогнозам синоптиков, ливневые дожди продолжатся в воскресенье.

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Накануне первый крупномасштабный концерт в Нью-Йорке с начала пандемии коронавируса был прерван из-за обрушившего на город ливня. Спустя два с половиной часа после начала мероприятия под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра.

21 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится в первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.

Отмечается, что Куомо задействовал 500 военнослужащих Нацгвардии США для развертывания на Лонг-Айленде и в районе Долины Гудзон, чтобы помочь местным районам в принятии мер по реагированию на шторм.

10 августа президент США Джо Байден предупредил, что на страну в ближайшее время надвигаются ураганы, и предложил жителям штатов, на которые может обрушиться стихия, привиться на случай эвакуации.

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