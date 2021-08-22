Первый крупный концерт в Нью-Йорке с начала пандемии прервал ливень

Первый крупномасштабный концерт в Нью-Йорке, США, с начала пандемии коронавируса прерван из-за обрушившего на город ливня. Об этом сообщает ТАСС 22 августа.

Спустя два с половиной часа после начала мероприятия под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра.

На экранах, установленных у сцены, высветилось сообщение властей с просьбой покинуть парк и укрыться в помещениях. Как сообщает телеканал CNN, концерт еще может продолжиться, если погодные условия в скором времени улучшатся, однако пока дождь не утихает.

Отмечается, что такое резкое изменение погодных условий связано с надвигающимся на штат Нью-Йорк ураганом «Генри».

Ранее ТАСС сообщал, что в концерте запланировано выступление порядка 25 исполнителей мирового класса, среди которых Андреа Бочелли, Карлос Сантана, группа The Killers и Нью-Йоркский филармонический оркестр.

«Это величайший концерт в истории Нью-Йорка», — заявил со сцены мэр города Билл де Блазио.

Мероприятие символизирует возобновление привычной жизни самого густонаселенного города Соединенных штатов после пандемии.

«Это очень приятно вернуться и видеть всех этих людей вокруг», — поделился с ТАСС нью-йоркец Джош, выразив надежду, что мероприятие не отразиться на статистике заболеваний.

Как передавал CNN 21 августа, концерт должен был собрать около 60 тыс. человек. По сообщению ТАСС, с начала мероприятия у сцены собралось несколько десятков тысяч зрителей.

Возможность проведения настолько крупного мероприятия стала возможной благодаря одним из лучших в стране показателей вакцинации местных жителей — три четверти горожан сделали себе прививку от COVID–19.

Уточняется, что на концерт с участием звезд мировой музыки пустили только привитых ньюйоркцев.

Около 80% билетов было реализовано бесплатно, стоячие же места в вип-зону стоили около 400 долларов, цена более комфортабельных мест достигали от 3,5 до 4,5 тыс. долларов.

21 августа мэр Нью-Йорка объявил в Twitter чрезвычайное положение в связи с ураганом. Он заявил на пресс-конференции, что в воскресенье утром ожидаются сильный ветер, дождь и штормовые нагоны, и призвал всех оставаться дома, если они могут.