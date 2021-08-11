Прямой эфир
Мир
Количество погибших от лесных пожаров в Алжире возросло до 42
Общество
В больнице Владикавказа восстановили линию подачи кислорода
Спорт
«Монако» вышел в раунд плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов
Происшествия
В ДТП с тремя машинами в Обнинске пострадали 11 человек
Происшествия
В Ботаническом саду Петербурга упал 160-летний дуб
Наука
Маск предложил NASA помощь в разработке скафандров для высадки на Луну
Мир
Байден заявил об отсутствии изменений в выводе войск из Афганистана
Экономика
Строительство морского участка одной нитки «Северного потока — 2» завершено
Мир
Шойгу заявил об обещании лидеров талибов не атаковать соседние страны

Байден предупредил о приближении ураганов к США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден во вторник, 10 августа, на встрече с федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях заявил, что на страну в ближайшее время надвигаются ураганы, и предложил жителям штатов, на которые может обрушиться стихия, привиться на случай эвакуации. Об этом сообщает агентство Reuters.

Затишье после бури: что принесут нефтяному рынку ураганы в США
В ближайшей перспективе цена за баррель Brent останется в диапазоне $42–43

«Вероятно, серьезные ураганы грянут в этом месяце», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что необходимо подготовиться к их приходу заранее.

«Суть в следующем: чем больше мы сделаем, чтобы подготовиться, тем лучше будет в случае бедствия», — отметил Байден.

Кроме того, глава государства призвал американцев, живущих в штатах, подверженных ураганам, пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы защитить себя на случай, если им придется эвакуироваться из своих домов.

«Если вам придется оставаться в приюте, вы не захотите добавлять COVID-19 в список опасностей», — пояснил президент.

В июле торнадо обрушились на восточную часть штата Айова. По данным очевидцев, ураганы нанесли значительные разрушения в ряде районов штата. В частности, в городе Уэйверли обрушились деревья, повреждены линии электропередачи, зафиксировано возгорание.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021