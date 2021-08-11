Байден предупредил о приближении ураганов к США

Президент США Джо Байден во вторник, 10 августа, на встрече с федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях заявил, что на страну в ближайшее время надвигаются ураганы, и предложил жителям штатов, на которые может обрушиться стихия, привиться на случай эвакуации. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Вероятно, серьезные ураганы грянут в этом месяце», — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул, что необходимо подготовиться к их приходу заранее.

«Суть в следующем: чем больше мы сделаем, чтобы подготовиться, тем лучше будет в случае бедствия», — отметил Байден.

Кроме того, глава государства призвал американцев, живущих в штатах, подверженных ураганам, пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы защитить себя на случай, если им придется эвакуироваться из своих домов.

«Если вам придется оставаться в приюте, вы не захотите добавлять COVID-19 в список опасностей», — пояснил президент.

В июле торнадо обрушились на восточную часть штата Айова. По данным очевидцев, ураганы нанесли значительные разрушения в ряде районов штата. В частности, в городе Уэйверли обрушились деревья, повреждены линии электропередачи, зафиксировано возгорание.