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Ураган «Генри» лишил света 100 тыс. американских семей

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Ураган «Генри» обрушился на восток США 22 августа, лишив более 97 тыс. домов электричества. Информация об этом следует из данных портала PowerOutage.us.

Согласно порталу, больше всего домов и квартир — 69,9 тыс. — остались без электроэнергии в штате Род-Айленд. Отмечается, что он оказался первым на пути тропического шторма, максимальная скорость ветра там составляет около 27 м/с.

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В штате Коннектикут, расположенном по соседству, были обесточены 27,4 тыс. домов.

Как сообщил телеканал NBC, власти перекрыли движение автомобильного транспорта на крупных мостах через залив Наррагансетт в Род-Айленде. Отмечается, что по многим дорогам штата невозможно проехать из-за потоков воды.

Агентство Associated Press уточнило, что предупреждения о тропических штормах распространились от прибрежных районов Коннектикута и Род-Айленда до восточной границы Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.

Сайт FlightAware, отслеживающий полеты, сообщил, что более тысячи рейсов в США или из США были отменены.

Кроме того, как передает ТАСС, в ряде районов штата Нью-Джерси выпало около 20 см осадков менее чем за сутки. В городе Джеймсбург затопило несколько центральных улиц, автомобили почти полностью ушли под воду.

22 августа ливни, вызванные ураганом «Генри», затопили Нью-Йорк. Машинам едва удается продолжать движение в потоке воды, затопление грозит первым этажам зданий. Информация о пострадавших в результате разгула стихии не поступала.

Накануне первый крупномасштабный концерт в Нью-Йорке с начала пандемии коронавируса был прерван из-за обрушившего на город ливня. Спустя два с половиной часа после начала мероприятия под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра.

21 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится к первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.

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