Ураган «Генри» лишил света 100 тыс. американских семей
Ураган «Генри» обрушился на восток США 22 августа, лишив более 97 тыс. домов электричества. Информация об этом следует из данных портала PowerOutage.us.
Согласно порталу, больше всего домов и квартир — 69,9 тыс. — остались без электроэнергии в штате Род-Айленд. Отмечается, что он оказался первым на пути тропического шторма, максимальная скорость ветра там составляет около 27 м/с.
В штате Коннектикут, расположенном по соседству, были обесточены 27,4 тыс. домов.
Как сообщил телеканал NBC, власти перекрыли движение автомобильного транспорта на крупных мостах через залив Наррагансетт в Род-Айленде. Отмечается, что по многим дорогам штата невозможно проехать из-за потоков воды.
Агентство Associated Press уточнило, что предупреждения о тропических штормах распространились от прибрежных районов Коннектикута и Род-Айленда до восточной границы Лонг-Айленда, штат Нью-Йорк.
Сайт FlightAware, отслеживающий полеты, сообщил, что более тысячи рейсов в США или из США были отменены.
Кроме того, как передает ТАСС, в ряде районов штата Нью-Джерси выпало около 20 см осадков менее чем за сутки. В городе Джеймсбург затопило несколько центральных улиц, автомобили почти полностью ушли под воду.
22 августа ливни, вызванные ураганом «Генри», затопили Нью-Йорк. Машинам едва удается продолжать движение в потоке воды, затопление грозит первым этажам зданий. Информация о пострадавших в результате разгула стихии не поступала.
Накануне первый крупномасштабный концерт в Нью-Йорке с начала пандемии коронавируса был прерван из-за обрушившего на город ливня. Спустя два с половиной часа после начала мероприятия под названием «Мы любим Нью-Йорк. Концерт возвращения» в Центральном парке началась гроза с резкими порывами ветра.
21 августа губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов из-за надвигающегося с Атлантического океана урагана «Генри». Он подчеркнул, что стихия относится к первой категории мощности, что означает продолжительный ветер со скоростью около 128 км/ч.