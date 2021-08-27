Грузия разместила самолеты НАТО в аэропорту Тбилиси для эвакуации из Кабула

Грузия разместила самолеты НАТО в тбилисском аэропорту. Об этом 27 августа сообщает «Sputnik Грузия».

«В тбилисском аэропорту дислоцированы грузовые самолеты военно-транспортной организации НАТО, которые ежедневно выполняют рейсы в Кабул», — говорится в сообщении в Telegram-канале информагентства.

В стране будут размещать эвакуированных из Афганистана сотрудников и членов семей международных организаций: Национального фонда за демократию (NED), Международного республиканского института (IRI), Международного валютного фонда (IMF) и Всемирного банка (WB), а также Норвежского военного госпиталя.



Все расходы по временному размещению эвакуированных из Афганистана сотрудников оплачивают сами международные организации, отметили в агентстве.



По заявлению грузинского МИДа, эвакуируемые из Афганистана находятся в Грузии временно, затем они направятся в другие страны. К настоящему времени через Грузию в другие страны уже эвакуированы до 2 тыс. человек.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода военных США своих, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

15 августа боевики радикальной группировки «Талибан» (запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В тот же день иностранные дипломатические ведомства начали эвакуацию своих сотрудников из региона.

26 августа у аэропорта Кабула прозвучали несколько взрывов, в результате которых, по последним данным телеканала Al Jazeera, погибли 110 человек.

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

По информации главы центрального командования США генерала Кеннета Маккензи заявил, что угроза американским силам в Афганистане от ИГ реальна, Вашингтон готов к новым атакам. Он также сообщил, что в результате атаки погибли 12 военнослужащих США.