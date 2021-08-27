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Во Франции поделились ожиданиями от будущего состава правительства Афганистана

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Франция рассчитывает, что в состав будущего правительства Афганистана войдут не только представители радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом в пятницу, 27 августа, заявил госсекретарь при МИД республики Клеман Бон.

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«Мы надеемся, что в Афганистане, возможно, появится правительство, которое включит наряду с талибами и другие силы», — заявил Бон в интервью радиостанции Europe 1.

Вместе с тем Бон подчеркнул, что вопрос о признании Францией талибов пока не стоит.

25 августа лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд заявил, что Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Он подчеркнул, что Москва может оказать помощь в проведении «чего-то вроде экстренных мирных переговоров».

24 августа сообщалось, что руководство «Талибана» планирует сформировать совет, чтобы управлять страной, а также о намерении талибов включить в него некоторых членов предыдущего правительства Афганистана.

23 августа стало известно, что «Талибан» ввел амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани. Представитель талибов тогда сообщил, что вражды между талибами, бывшим президентом страны и другими чиновниками, покинувшими Афганистан, нет. Если они решат вернуться в страну, их не будут преследовать.

21 августа талибы анонсировали представление новой системы управления Афганистаном. Отмечалось, что новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения. Высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани сообщил, что боевики движения ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани.

Помимо этого представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, на данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска.

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