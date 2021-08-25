Сопротивление талибам в Афганистане призвало Россию организовать переговоры

Россия может вмешаться и помочь созданию в Афганистане инклюзивного правительства, так как это в ее интересах. Об этом в среду, 22 августа, заявил лидер афганского сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд.

По его мнению, если «Талибан» (движение признано террористическим, запрещено в РФ) придет к власти в Афганистане, «экстремистская идеология может заполыхать во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме».

«Я уверен, что это в их [России] интересах — вмешаться и помочь созданию тут инклюзивного правительства», — заявил Масуд в интервью РБК.

Он считает, что Москва может помочь провести «что-то вроде экстренных мирных переговоров».

Ранее в этот день представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что власти России внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех».

17 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что навязывать Афганистану формы правления извне контрпродуктивно. Лавров также подчеркнул, что готовность талибов уважать мнения других является позитивным сигналом.

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул государство.