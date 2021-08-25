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Талибы заявили о скором мирном соглашении с сопротивлением в Панджшере

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Мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время. Об этом в среду, 25 августа, заявил представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Забихулла Муджахид.

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«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами <...> Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время», — заявил Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News.

22 августа стало известно, что талибы вновь взяли под контроль районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления, а также взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер.

Высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани в тот же день сообщил, что боевики «Талибана» ввели амнистию для всех чиновников бывшего афганского правительства, в том числе и для экс-президента Ашрафа Гани. Халил ур-Рахман Хаккани заявил, что люди всех национальностей могут чувствовать себя в стране спокойно.

15 августа представители движения «Талибан» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. В ходе переговоров талибы заявили о нежелании формировать коалиционное правительство.

Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение способом «избежать бойни». По словам пресс-секретаря российского посольства в Афганистане Никиты Ищенко, Гани убегал из страны вместе с машинами, набитыми деньгами.

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