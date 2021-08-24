Талибы намерены создать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Руководство радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) намерено сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. В его состав они планируют включить и некоторых членов предыдущего правительства страны. Об этом сообщает в понедельник, 23 августа, журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к лидерам движения.

По информации издания, тремя наиболее влиятельными людьми в совете должны стать лидер политического крыла «Талибана» Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов сын основателя движения муллы Омара Моулави Якуб, а также полевой командир и главарь диверсионной группировки «Сеть Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

Отмечается, что талибы не собираются восстанавливать в Афганистане пост президента или какого-либо иного единоличного лидера. Кроме того, по сведениям источника журнала, они хотят предложить некоторым членам предыдущего, поддерживаемого США, правительства министерские посты в новом кабинете на их выбор. Таким образом, «Талибан» пытается создать подобие инклюзивного правительства, чтобы повысить свои шансы на получение признания от международного сообщества.

Также талибы, по данным источников, близких к Барадару и Якубу, хотели бы видеть в составе правящего совета и Ахмада Масуда — сына известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) по прозвищу Панджшерский лев, который в свое время был лидером Северного альянса. Однако, как поясняет издание, такой вариант маловероятен, поскольку Масуд в настоящее время возглавляет силы сопротивления талибам в провинции Панджшер.

Ранее 21 августа представитель радикального движения «Талибан» анонсировал представление новой системы управления Афганистаном. По его словам, новая форма правления будет нацелена на защиту прав всего населения.

20 августа представитель талибов заявил, что в Афганистане появится новая конституция, что является необходимостью в условиях чрезвычайной ситуации в стране. По его словам, в данный момент необходимо обеспечить нужды народа, преодолеть вакуум, а уже после предпринимать другие шаги.

16 августа Совет Безопасности ООН также призвал немедленно прекратить боевые действия и создать новое инклюзивное правительство в Афганистане. Последнее подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это освобождением страны. Боевики заявили, что вскоре объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан, а также потребовали вывести из страны иностранные войска. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день ушел в отставку и покинул страну.