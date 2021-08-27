Умышленный поджог склада назвали одной из версий взрывов в Казахстане

Причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана мог стать поджог, сообщил в пятницу, 27 августа, на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

«Мы не исключаем различные причины: это может быть нарушение требований правил безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются умышленный поджог и диверсия», — приводит «Интерфакс» слова главы военного ведомства республики.

Причины произошедшего выясняет созданная оперативно-следственная группа, добавил он.

В результате взрывов погибли четыре военнослужащих.

Число пострадавших при взрыве на складе возросло до 90 человек, из них 49 сотрудники МЧС.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Отмечается, что взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом часть инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ может гореть и взрываться, пояснили в военном ведомстве.

В минобороны республики сообщили, что пожар мог быть вызван сгоранием хранящегося там тротила, отмечается, что на складе было более 500 т тротила, и добавили, что к трассирующим следам в небе могло привести возгорание хранящихся на складе сигнальных патронов.