В Казахстане началась эвакуация населения после взрыва на складе

Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв. Об этом в четверг, 16 августа, сообщил заместитель министра обороны республики Руслан Шпекбаев.

«На складе (охваченном пожаром. — Ред.) хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов», — цитирует его пресс-служба Минобороны республики.

В ведомстве также сообщили, что часть пожара удалось локализовать. К месту происшествия направлена комиссия под руководством министра обороны.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области ранее в этот же день. К тушению привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС.

Информация о пострадавших или погибших не приводится. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.