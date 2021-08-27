Четверо военных погибли в результате взрывов на складе в Казахстане

Четверо военных погибли в результате взрывов на складе с боеприпасами в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

«К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли», — цитирует главу военного ведомства республики ТАСС.

Министр выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что будут приняты все меры по оказанию им помощи.

Погибших среди гражданских лиц в результате взрывов на военных складах нет, уточнил он.

Кроме того, Ермекбаев отметил, что не исключает версию умышленного поджога. При этом он добавил, что ЧП на складе в воинской части не повлияло на проведение Армейских международных игр на территории республики.

В больницах всё еще остаются 28 пострадавших, шестеро из них — в тяжелом состоянии. В пунктах временной эвакуации находится 171 человек. Сообщается, что им созданы необходимые условия. Для оказания помощи задействованы 37 бригад.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали как минимум 66 человек.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.

Отмечается, что пожар локализовать не удалось. Взрывы с течением времени прекратились, но пожар продолжается. При этом часть инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ может гореть и взрываться, пояснили в военном ведомстве.