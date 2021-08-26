На складе боеприпасов в Казахстане прекратились взрывы

Огонь продолжает полыхать на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, однако взрывы уже прекратились. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба минобороны республики.

«В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах. Других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) на складе нет.

«Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов. При этом ряд взрывчатых веществ могут гореть и взрываться, производя ударную волну, большое количества пламени и шумовой эффект», — пояснили в военном ведомстве.

Ранее в минобороне республики сообщили, что пожар мог быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. В ведомстве добавили, что к трассирующим следам в небе могло привести возгорание хранящихся на складе сигнальных патронов.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области ранее в этот день. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС. Часть пожара уже удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали как минимум 66 человек. Из них 11 человек — военные. Пострадавших госпитализировали, большинство из них получили легкие травмы, но состояние еще двоих оценивается как тяжелое. Данных о погибших нет.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.