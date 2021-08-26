Пожар на складе боеприпасов в Казахстане могло вызвать сгорание тротила

Пожар, который продолжается на складе воинской части на юге Казахстана, мог быть вызван сгоранием хранящегося там тротила. Об этом в четверг, 26 августа, сообщила пресс-служба республиканского министерства обороны.

«Динамика пожара характерна для возгорания инженерных боеприпасов. Продолжающийся пожар… может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила», — заявили в ведомстве.

В минобороны добавили, что к трассирующим следам в небе могло привести возгорание хранящихся на складе сигнальных патронов.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области ранее в этот день. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов, отмечает телеканал «Звезда».

К тушению привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, а также пожарные расчеты областного департамента по ЧС, отмечает телеканал «360». Часть пожара уже удалось локализовать.

В результате ЧП пострадали как минимум 66 человек. Из них 11 человек — военные, пишет RT. Пострадавших госпитализировали, большинство из них получили легкие травмы, при этом состояние двоих оценивается как тяжелое. Данных о погибших нет.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Как пишет НСН, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.