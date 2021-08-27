Число пострадавших при взрыве на складе в Казахстане возросло до 90

Число пострадавших при пожаре и взрыве на складе воинской части на юге Казахстана возросло до 90 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщила пресс-служба МЧС республики.

«По предварительной информации, в больницу поступили около 90 пострадавших, из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ведомстве добавили, что горением было охвачено здание склада площадью 697 кв. м.

«Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 т тротила», — уточнили в МЧС.

Пожар и последующий взрыв произошли на складе в воинской части, расположенной близ казахстанского города Тараз в Жамбылской области. На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Всего произошло шесть взрывов.

Вблизи места случившегося перекрыто дорожное движение. Кроме того, временно закрыли железную дорогу, ведущую к части. Власти Казахстана приняли решение об эвакуации жителей домов возле воинской части, где прогремел взрыв.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о возбуждении уголовного дела для установления причин и обстоятельств ЧП. На ликвидацию последствий взрыва отправлены сотрудники МЧС и МВД республики.

Воинская часть и склад инженерных боеприпасов существуют с 1972 года. После ликвидации последствий пожара в Арыси с 2019 года на данный склад была вывезена часть инженерных боеприпасов. Эти боеприпасы предназначены для локальных подрывов и не оснащены снарядами дальнего действия.