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Россия возобновила авиасообщение с тремя странами

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Россия в пятницу, 27 августа, возобновила авиасообщение с Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Рейсы между странами были прерваны на фоне распространения коронавируса.

Параллельно ожидается увеличение числа регулярных перелетов в Венгрию, Египет, Киргизию, Таджикистан и на Кипр, пишет «РИА Новости».

Таким образом, перечень направлений, куда можно отправиться самолетом, пополнили Швейцария, Египет, ОАЭ, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Сербия, Япония, Эфиопия, Финляндия, Вьетнам, Индия, Катар, Греция, Сингапур, Азербайджан, Армения, Германия, Венесуэла, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Исландия, Мексика, Португалия, Саудовская Аравия, Великобритания, Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватия, Албания, Турция, Франция, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Северная Македония, США, Маврикий, Куба, Сейшелы, Мальдивы, Мальта, Кипр и Шри-Ланка.

Отмечается, что каждое отдельное государство устанавливает свои правила въезда.

Накануне, 26 августа, авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск прямых рейсов в несколько египетских городов с 5 сентября. Тем же днем Росавиация выдала разрешения еще двум российским авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — «Аэрофлоту» и S7 Airlines.

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