Росавиация разрешила «Аэрофлоту» и S7 начать полеты из Москвы на курорты Египта

Росавиация выдала разрешения еще двум российским авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — «Аэрофлоту» и S7 Airlines. Об этом «Известиям» рассказали представители «России» и S7, а также источник в группе «Аэрофлот».

С 9 августа в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по пять раз в неделю летал только перевозчик «Россия» («дочка» «Аэрофлота»). 13 августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ решил увеличить с 27 августа квоту из Москвы до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту. Также были открыты полеты на курорты Египта из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

26 августа Росавиация провела совещание с участием российских авиакомпаний по вопросу выполнения ими полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. На нем были распределены новые частоты между перевозчиками, у которых есть допуски к выполнению регулярных рейсов в Египет.

В результате из Москвы в Хургаду разрешено летать по семь раз в неделю «Аэрофлоту» и «России», а также S7 — раз в неделю. В Шарм-эль-Шейх из Москвы разрешено летать «Аэрофлоту» (7 рейсов в неделю), «России» (6 раз в неделю) и S7 (два раза в неделю).

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. 13 августа источники «Известий» сообщили, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в ходе заседания принял решение об увеличении количества рейсов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после трагедии, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.