«Уральские авиалинии» запустят с 5 сентября прямые рейсы из Жуковского в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит прямые рейсы из аэропорта Жуковский в несколько городов Египта с 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 26 августа.

«Рейсы будут выполняться по следующему расписанию: У6-7315/7316 Жуковский — Шарм-эш-Шейх — Жуковский с 5 сентября по воскресеньям; У6-7317/7318 Жуковский — Хургада — Жуковский с 16 сентября по четвергам», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Билеты доступны на сайте перевозчика, в авиакассах и в мобильном приложении. Пакетные туры доступны в турагентствах.

Ранее в этот день Росавиация выдала разрешения еще двум российским авиакомпаниям на выполнение регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — «Аэрофлоту» и S7 Airlines.

С 9 августа в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по пять раз в неделю летал только перевозчик «Россия» («дочка» «Аэрофлота»). Вскоре оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ решил увеличить с 27 августа квоту из Москвы до 15 рейсов в неделю по каждому маршруту. Также были открыты полеты на курорты Египта из аэропортов РФ, из которых возобновлены международные полеты с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с египетскими курортами. 13 августа источники «Известий» сообщили, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в ходе заседания принял решение об увеличении количества рейсов.

8 июля президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. Запрет действовал после трагедии, произошедшей в ноябре 2015 года. Тогда в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет, на нем туристы возвращались с отдыха в Шарм-эш-Шейхе в Санкт-Петербург. Жертвами катастрофы стали все находившиеся на борту 224 человека.