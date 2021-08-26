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TCS Group увеличила прибыль на 57% в первом полугодии 2021-го

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Чистая прибыль TCS Group, в которую входят банк, страховая и брокер под брендом «Тинькофф», в первом полугодии выросла на 57% к аналогичному периоду прошлого года и составила 30,3 млрд рублей. Это следует из отчетности группы, с которой ознакомились «Известия». По прогнозам «Тинькофф», по итогам 2021 года показатель превысит 60 млрд рублей.

Рентабельность капитала TCS Group за этот период выросла на 6,3 п.п., до 44,7%, говорится в отчетности финансовой компании. Объем выданных кредитов (за вычетом резервов) к 30 июня увеличился на 35%, до 507 млрд рублей. В то же время в соответствии с отчетностью доля неработающих кредитов снизилась на 1,6 п.п., до 8,7%.

Согласно отчетности, самыми доходными направлениями стали розничный бизнес (в том числе потребительское кредитование), обслуживание дебетовых карт и страхование. В то же время по итогам II квартала на некредитный бизнес пришлось 44% выручки.

Число клиентов финансовой организации по итогам отчетного периода выросло до 16,7 млн человек ― это на 5,5 млн больше, чем годом ранее, рассказал CEO группы Оливер Хьюз. Только за II квартал этот показатель вырос на 1,9 млн человек. Топ-менеджер подчеркнул, что рост клиентской базы ― одно из стратегически важных направлений для «Тинькофф». Число активных пользователей услуг выросло до 11,5 млн, а к концу года планируется, что их число возрастет до 14 млн человек, подчеркнул Оливер Хьюз.

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