Два борта Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Чкаловском

Два борта Минобороны РФ из Афганистана приземлились в Чкаловском

2021-08-26 01:59:27

2021-08-26 01:59:27

2021-08-26 01:59:27

2021-08-26 01:59:27

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