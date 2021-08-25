Лавров назвал плачевным состояние отношений между Россией и Евросоюзом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 августа в ходе совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом назвал состояние отношении между Россией и Евросоюзом (ЕС) плачевным.

«Особое внимание уделили обстановке на европейском континенте, в том числе плачевному состоянию отношений между Россией и Европейским Союзом. Контакты с Брюсселем сведены к минимуму вследствие политики ЕС, которая направлена на сдерживание России»,— сказал Лавров.

При этом министр подчеркнул, что Россия готова развивать диалог и с ЕС, и с его членами «исключительно в равноправном взаимоуважительном ключе».

Ранее, 19 августа, депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек заявил, что ЕС не отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Вместе с тем он отметил, что это имело бы смысл, поскольку европейские санкции против РФ не сломили российскую экономику, а лишь наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой.

25 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза вновь приняли решение о продлении экономических санкций в отношении РФ, действующих с 2014 года. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии указала на то, что Москва соразмерно ответит на любые односторонние санкции ЕС.

15 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель рассказал о новой внешнеполитической стратегии ЕС в отношениях с Россией. По его словам, подобная концепция подразумевает одновременно сдерживание и взаимодействие с Россией.

Отношения Москвы и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который в 2014 году присоединился к России по результатам проведенного на полуострове референдума. Западные страны, обвинив страну во вмешательстве, ввели против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговор на языке санкций контрпродуктивен.