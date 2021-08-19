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ЕС не отменит в ближайшее время санкции против РФ

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ЕС не отменит рестрикции против Москвы в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ и член делегации по сотрудничеству с Россией Гуннар Бек.

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По его словам, это имело бы смысл, поскольку европейские санкции против РФ не сломили российскую экономику, а лишь наносят вред части европейской экономики, особенно немецкой.

«Однако стоит учитывать, что европейская политика в основном определяется внешней политикой США. По моим впечатлениям от Европарламента, конец (санкционной политики. — Ред.) еще далеко», — подчеркнул политик.

В интервью «Известиям» депутат также рассказал о «провальной» политике Запада в Афганистане, одобрении «Спутника V» в ЕС и Германии без Меркель.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Вмешательство ЕС во внутренние дела России — это большая проблема»

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