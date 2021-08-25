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Президент Эстонии спрогнозировала срок вступления Украины в ЕС

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Для вступления в Евросоюз (ЕС) необходимо выполнить множество условий, и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Об этом 25 августа заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Говоря о перспективах вступления в ЕС стран из состава «Восточного партнерства», в число которых входят также Молдавия и Грузия, президент Эстонии отметила, что нужно предложить им либо полноценное партнерство, либо новый формат.

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности», — сказала Кальюлайд в беседе с украинским изданием «Европейская правда».

Она помимо прочего указала на серьезные проблемы всех трех стран-претендентов в судебной системе. Она также заключила, что ни одна из вышеуказанных стран не подходит под требования членства в ЕС.

Ранее, 23 августа, вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что членство Украины в ЕС в ближайшие годы вряд ли возможно. Домбровскис уточнил, что со стороны ЕС Еврокомиссия поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. При этом, по его словам, вступление страны в Евросоюз — это в первую очередь политический вопрос, который должен быть единогласно поддержан всеми странами-членами ЕС.

1 июня в офисе президента Украины Владимира Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывалось, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

18 марта Зеленский оценил шансы вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что членство в ЕС является для Украины стратегически достижимой мечтой. При этом 3 марта стало известно, что Европейский союз планирует в течение 2021 года пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной.

Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. Согласно ему, украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украина лишается льготных условий. При этом Украина отказалась от внеблокового статуса и закрепила в Основном законе внешнеполитическими целями вступление в ЕС и НАТО.

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