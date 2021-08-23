В Еврокомиссии оценили вероятность вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщил, что членство Украины в Евросоюзе (ЕС) в ближайшие годы вряд ли возможно.

«Я так думаю, что с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то, думаю, что, к сожалению, это [членство Украины в ЕС] маловероятно в ближайшие годы», — сказал он в опубликованном в понедельник, 23 августа, интервью агентству РБК-Украина.

Домбровскис уточнил, что со стороны ЕС Еврокомиссия поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в союз. При этом, по его словам, вступление страны в Евросоюз — это, в первую очередь, политический вопрос. Он, как подчеркнул еврокомиссар, должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами ЕС.

«И уже в рамках этого переговорного процесса появляется дорожная карта», — отметил Домбровскис.

В то же время вице-президент Еврокомиссии добавил, что в самом ЕС нет консенсуса по вопросу расширения союза.

«Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. Это касается не только Украины, но и других стран, которые проявляют интерес к вступлению в ЕС. Сейчас такого рода консенсуса действительно нет. Проходят переговоры с теми странами, с которыми процесс был запущен много лет назад», — подчеркнул Домбровскис.

Ранее, 11 августа, российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не нужна Евросоюзу. По его словам, Украина — самая бедная в Европе, хаотичная страна, растерявшая почти весь свой экономический потенциал, созданный в советское время.

Как заявил 4 августа постпред России в ЕС Владимир Чижов, вероятность вступления Украины Евросоюз настолько мала, что до этого момента «мы с вами не доживем». По его словам, вопрос вступления страны в ЕС является слишком гипотетическим.

До этого, 1 июня, в офисе президента Украины Владимира Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывается, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

18 марта Зеленский оценил шансы вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что членство в ЕС является для Украины стратегически достижимой мечтой. При этом 3 марта стало известно, что Европейский союз планирует в течение 2021 года пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной.

Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. Согласно ему, украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украина лишается льготных условий. При этом Украина отказалась от внеблокового статуса и закрепила в Основном законе внешнеполитическими целями вступление в ЕС и НАТО.