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Пушков оценил шансы Украины на вступление в Евросоюз

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Украина ни при каких обстоятельствах не нужна Евросоюзу. Такое заявление в среду, 11 августа, сделал российский сенатор Алексей Пушков.

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Так он прокомментировал слова бывшего главы МИД Польши Витольда Ващиковского о том, что героизация лидеров националистического движения Романа Шухевича и Степана Бандеры является непреодолимым препятствием для вступления в ЕС.

«Полагаю, Украину и без этого в ЕС не приняли бы: самая бедная в Европе, хаотичная страна, растерявшая почти весь свой экономический потенциал, созданный в советское время, с очень скромным ВВП, мечтающая дорваться до европейских денег, она ни при каких обстоятельствах не нужна ЕС», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Как заявил 4 августа постпред России в ЕС Владимир Чижов, вероятность вступления Украины Евросоюз настолько мала, что до этого момента «мы с вами не доживем». По его словам, вопрос вступления страны в ЕС является слишком гипотетическим.

9 июня бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что заявления о перспективе Украины стать членом Европейского союза в ближайшее время являются политическими спекуляциями. По его словам, Киеву на пути в ЕС придется принимать крайне непопулярные решения.

До этого, 1 июня, в офисе президента Украины Владимира Зеленского создали структурное подразделение по интеграции страны в Евросоюз и НАТО. Указывается, что одной из первоочередных задач станет координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

18 марта Зеленский оценил шансы вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что членство в ЕС является для Украины стратегически достижимой мечтой. При этом 3 марта стало известно, что Европейский союз планирует в течение 2021 года пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной.

Киев подписал соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году. В полную силу документ вступил в 2016 году. Согласно ему, украинские производители получили доступ на европейский рынок, однако без пошлин они могут продавать только 36 видов товаров в ограниченном количестве. Исчерпав квоты, Украина лишается льготных условий. При этом Украина отказалась от внеблокового статуса и закрепила в Основном законе внешнеполитическими целями вступление в ЕС и НАТО.

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