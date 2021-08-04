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Чижов оценил вероятность вступления Украины в ЕС

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Вероятность вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз настолько мала, что до этого момента «мы с вами не доживем». Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов.

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«Это слишком гипотетический вопрос (вступления этих стран в ЕС). Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем», — отметил дипломат.

Обозначенные три страны образовали «Ассоциированное трио» и заявили о стремлении вступить в Евросоюз. По мнению Владимира Чижова, «трио» появилось «на фоне если не провала, то уж точно глубокого кризиса политики «Восточного партнерства», включающего шесть стран постсоветского пространства.

«На сегодняшний день из этой «шестерки» Армения и Азербайджан, похоже, больше заняты своими внутренними и двусторонними делами, Белоруссия официально устами президента Александра Лукашенко заявила о приостановке своего участия. Значит, остались три, и вот они-то и выступили как «Ассоциированное трио, — пояснил постпред. — Понятно, что, наверное, еще год или полгода назад это трио тоже не сложилось бы, но недавно прошли сначала президентские, а потом парламентские выборы в Молдавии и вектор политики Кишинева претерпел определенный сдвиг».

Говоря о том, как это было воспринято в Евросоюзе, Владимир Чижов назвал довольно примечательным то, что «здесь не вызвало особого энтузиазма появление этого трио. Рискну даже предположить, что эта инициатива и не была согласована с Брюсселем — так сказать, стала «инициативой снизу».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«До вступления Украины в Евросоюз мы с вами не доживем»

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