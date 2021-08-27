Служба спасения: Е-ОСАГО теперь вступает в силу без отсрочки

Центробанк сообщил о снятии запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения. Ранее отсрочка в 72 часа была обязательной. Обосновывалась ее необходимость защитой от мошенников и недобросовестных водителей, которые пытались оформить Е-ОСАГО уже после ДТП. Что теперь изменится для автовладельцев и почему страховщики не спешат отменять временной лаг, разбирались «Известия».

Купил полис и сразу выехал на дорогу

Центробанк отменил обязательный запрет на вступление в силу электронного полиса ОСАГО в день его заключения. Теперь у страховщиков есть возможность активировать документ не через 72 часа, а в любой срок на свое усмотрение. Для оформляющих полис в последний день водителей это означает большее удобство — можно купить полис и сразу выезжать на дорогу. Однако страховщики подчеркивают — это лишь их право, а не обязанность, и воспользоваться им стремятся не все.

Как объяснил «Известиям» заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов, каждый страховщик теперь самостоятельно решает, в каких случаях он воспользуется правом на применение так называемой временной франшизы, а в каких нет.

«Например, если страховщик осуществляет продление договора со старым клиентом и не сомневается в его добросовестности и отсутствии мотивации на мошенничество, то он вполне может принять решение об отсутствии необходимости использования временной франшизы. При этом новая редакция указания Банка России позволяет не только вовсе не применять временную франшизу, но и сократить ее срок», — сообщил Ефремов.

Для чего нужна отсрочка

По словам генерального директора «Совкомбанк Страхования» Игоря Лаппи, отсрочка защищала и защищает от таких ситуаций, когда после ДТП выясняется, что у одного из участников полиса ОСАГО нет или он закончился. Или же от действий, которые могут привести к незаконному обогащению.

« По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), убыток от фальшивых ДТП и фальшивых полисов в 2020 году составил примерно 5 млрд рублей, — отметил Лаппи. — Поэтому вряд ли страховщики решат быстро переключиться на такой режим работы. Ведь определенные опасения остаются. Данная норма была введена как раз для того, чтобы минимизировать недобросовестные практики. Конечно, сегодня мы видим, что их становится меньше, но их объем по-прежнему очень высокий.

Служба спасения_6 Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Как пояснила «Известиям» руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО «Страхового дома ВСК» Татьяна Кудрявцева, закон не отменяет временную франшизу, но позволяет страховщику сократить ее до нуля.

«Тренд массового отказа от временной франшизы у страховщиков вряд ли будет носить массовый характер в связи с сохранением проблематики мошенничества. Но есть примеры, когда франшизу можно исключить, например при непрерывной пролонгации договора ОСАГО», — сказала Кудрявцева.

Вокруг 2–3 часов

Если же страховые компании всё-таки решатся на немедленное вступление в силу своих электронных полисов ОСАГО, каждая из них будет выбирать собственные сроки исходя из своей практики, говорят представители страхового сообщества.

Служба спасения_5 Фото: агентство городских новостей «Москва»/мобильный репортер

« Думаю, что практика сложится вокруг 2–3 часов. Но назвать этот период безопасным тоже нельзя, так как оформление онлайн — минутное дело , — предположил Лаппи. — Думаю, что рынок пойдет по пути здравого смысла и преференции получат те клиенты, у которых хорошая страховая история. ДТП ведь может произойти при разных обстоятельствах, даже при выезде из автосалона. Кроме того, при приобретении нового автомобиля можно будет также оформить Е-ОСАГО с моментом начала страхования в течение 1–2 часов с момента оформления полиса».

Управляющий директор, директор дирекции розничного страхования «СберСтрахования» Дмитрий Пурсанов считает, что полный отказ от отсрочки страховщики теоретически могут предложить в ситуациях с минимальными рисками. Например, при перезаключении договора ОСАГО на новый срок до окончания действующего полиса или при приобретении автомобилей в салонах или лизинговых компаниях. «В остальных случаях страховые компании, скорее всего, будут относиться к отказу от отсрочки с большой осторожностью», — уверен Пурсанов.

Как страховщики могут узнать время ДТП

Представители страховых компаний объясняют: у них есть возможность отследить время совершения аварии при установке на автомобиль телематического оборудования. Также помогает использование мобильного приложения «Помощник ОСАГО», информации от ЭРА-ГЛОНАСС и данных сотовых операторов.

«А вот вопрос с дорожными камерами, фиксирующими время ДТП, пока еще находится в стадии проработки, доступ к ним не носит массового характера. Конечно, теперь страховщикам придется обращать внимание на время ДТП, но гораздо важнее будут обстоятельства ДТП и потенциально недобросовестные действия», — считает Лаппи.

Станет ли водителям удобнее

Страховщики считают, что автовладельцы не испытывали серьезных проблем из-за ограничений при вступлении в силу электронных полисов ОСАГО.

«Те, кто следует букве закона, выполняли эти условия. Отсрочку нельзя считать заградительной при покупке ОСАГО. И она распространяется на бумажный полис, — рассуждает Лаппи. — Это в первую очередь ответственность водителя: обеспечить себя действующим полисом ОСАГО. При этом важно также объективно оценивать свою манеру езды: если она неагрессивная и аккуратная, инцидентов на дороге нет, то отсрочка в 72 часа не должна смущать, если же наоборот — нужно подумать о каско».

Служба спасения_2 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Кроме того, эксперт предположил, что, если страховщики ускорят вступление в силу Е-ОСАГО, автомобилистам будет удобнее страховать только что приобретенный автомобиль: можно оформить Е-ОСАГО с моментом начала действия страхования сразу же после его приемки от продавца.

Татьяна Кудрявцева из «Страхового дома ВСК» считает, что для некоторых случаев оформить ОСАГО станет проще, но для клиентов, которые оформляют полис ОСАГО в интернете, ничего не изменится.

К чему готовятся страховые компании

Оформление Е-ОСАГО с моментом начала действия менее 72 часов — не обязанность, а право страховщика, подчеркивают страховые компании.

«Поэтому если какие-либо трудности компании будут испытывать, то они создадут их себе сами. Но думаю, что при правильном подходе к оценке факторов всё должно быть неплохо», — говорит Лаппи из «Совкомбанк Страхования».

При этом, по его оценке, такие изменения могут повлиять на стоимость Е-ОСАГО.

«Насколько, пока сказать сложно. Анализ факторов, влияющих на аварийность, показывает, что страхователи, оформляющие ОСАГО заблаговременно, реже попадают в аварии, чем те, которые вспоминают о пролонгации в последний час действия предыдущего полиса. Это один из показателей внутренней ответственности человека или же его безответственности », — говорит представитель страхового сообщества.

В «Страховом доме ВСК» не исключили, что длительность временной франшизы может повлиять и на стоимость ОСАГО. А вот в «СберСтраховании» считают, что с такими изменениями популярность электронного ОСАГО возрастет.

«Для страховых компаний это означает возможность заключать договоры ОСАГО без привлечения посредников и использования бумажных бланков полисов, что сократит расходы на их печать, транспортировку, оборот, учет, хранение», — говорят в компании.

Эксперты: Е-ОСАГО должно действовать быстрее

Юрист и эксперт в области автострахования Сергей Беляков не ожидает серьезных изменений для автомобилистов. Он напомнил, что у страховщиков лишь есть право ускорить начало действия полиса.

«Сейчас, когда оформляешь электронный полис, у большинства страховых компаний на сайте загорается галочка, что он заработает через три дня. Даже нет возможности выбрать дату раньше. Может быть, кто-то из страховых захочет изменить сроки вступления своих полисов в силу, и тогда водителям будет поудобнее. Но ведь те, кто не успел оформить полис вовремя, всегда могут просто приехать в офис и оформить бумажную страховку », — считает Беляков.

Руководитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что полисы Е-ОСАГО должны начинать работать сразу после заключения.

«Конечно, это невыгодно страховщикам, но это выгодно людям. Будет снято огромное количество проблем с незаключенными полисами ОСАГО и ситуациями, когда виновники ДТП годами не покрывают долги перед потерпевшими именно потому, что не успели вовремя оформить полис», — отметил Шапарин.