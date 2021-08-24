Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил российскую гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ, подписанный главой государства, опубликован во вторник, 24 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Аверину Арину Алексеевну — спортсмена-инструктора спортивной сборной команды РФ по художественной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», город Москва», — говорится в тексте указа.
7 августа Арина Аверина заняла четвертое место по результатам личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Первое место заняла израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на то что в ходе выступления допустила грубые ошибки и уронила снаряд, второй стала сестра Арины, Дина Аверина.
В ходе соревнований сборная Олимпийского комитета России (ОКР) несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.
Работа судей в ходе финала соревнований вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. Она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.
Олимпийский комитет России сформировал и направил FIG запрос по поводу судейства, пишет «Спорт-Экспресс».
Однако Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить видеоанализ и протоколы по итогам выступления россиянок. В FIG заявили, что судейство на Олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике не было предвзятым. В организации отметили, что довольны работой квалифицированных и беспристрастных судей.
В марте 2020 года Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой, завоевав четыре золотые медали в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой в ходе Гран-при по художественной гимнастике.