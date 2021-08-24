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Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин наградил российскую гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ, подписанный главой государства, опубликован во вторник, 24 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Аверину Арину Алексеевну — спортсмена-инструктора спортивной сборной команды РФ по художественной гимнастике федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», город Москва», — говорится в тексте указа.

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7 августа Арина Аверина заняла четвертое место по результатам личного многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Первое место заняла израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на то что в ходе выступления допустила грубые ошибки и уронила снаряд, второй стала сестра Арины, Дина Аверина.

В ходе соревнований сборная Олимпийского комитета России (ОКР) несколько раз подавала протесты на оценки судей россиянкам Дине и Арине Авериным, однако лишь один из них был удовлетворен — после выступления с булавами Арине добавили 0,400 балла.

Работа судей в ходе финала соревнований вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. Она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Олимпийский комитет России сформировал и направил FIG запрос по поводу судейства, пишет «Спорт-Экспресс».

Однако Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить видеоанализ и протоколы по итогам выступления россиянок. В FIG заявили, что судейство на Олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике не было предвзятым. В организации отметили, что довольны работой квалифицированных и беспристрастных судей.

В марте 2020 года Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой, завоевав четыре золотые медали в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой в ходе Гран-при по художественной гимнастике.

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