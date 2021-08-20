В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных

Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить видеоанализ и протоколы по итогам выступления россиянок Дины и Арины Авериных на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, шеф миссии российской делегации на Играх в Токио, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

Он рассказал, что параллельно с публикацией заявления, в адрес ОКР поступило письмо с пояснениями за подписью генерального секретаря FIG Николаса Буомпана.

«Важно отметить, что помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме четко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки)», — цитирует Конокотина пресс-служба ОКР.

Он отметил, что указанные материалы были запрошены еще в Токио — 7 и 8 августа.

По его словам, позиция FIG по итогам этого официального заявления «понятна и даже, наверное, объяснима». Однако в ней, как указал Конокотин, полностью отсутствуют аргументированные ответы на соответствующие вопросы.

«Абсолютно формальную реакцию на наш первый запрос от 7 августа по факту ситуации с судейством в индивидуальном многоборье комментировать просто бессмысленно», — сказал шеф миссии российской делегации на Играх в Токио.

Конокотин также задался вопросом, почему судьям, использующим высокотехнологичное программное обеспечение, потребовалось почти 7 минут для того, чтобы подсчитать баллы и объявить результат выступления Дины Авериной с лентой.

«По логике коллег из FIG общественность должна попросту удовлетвориться утверждением, что все было сделано правильно?» — подчеркнул он.

Накануне в FIG заявили, что судейство на Олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике не было предвзятым. В организации отметили, что довольны работой квалифицированных и беспристрастных судей.

7 августа израильская гимнастка Линой Ашрам взяла золото в финале индивидуального многоборья на ОИ по художественной гимнастике, несмотря на то что в ходе выступления допустила грубые ошибки и уронила снаряд. Израильтянка набрала 107,800 балла, россиянка Дина Аверина —107,650 балла, спортсменка из Белоруссии Алина Гарнасько с результатом 102,700 стала третьей.

Работа судей в ходе финала соревнований вызвала волну критики. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство было несправедливым. Она подчеркнула, что Ашрам допустила грубую ошибку, за которую обычно снимают очки все бригады как за исполнение, так и за технику и артистизм.

Олимпийский комитет России сформировал и направил FIG запрос по поводу судейства. На фоне обсуждений израильтянка закрыла свой аккаунт в Instagram, предположительно из-за негативных комментариев, пишет «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, тренер Ашрам Айелет Зуссман 13 августа заявила, что все присужденные места на Олимпиаде были заслуженными, а российские спортсмены «не умеют проигрывать».

19 августа Ашрам объяснила свой успех на соревнованиях своей уникальностью и отличием от русских спортсменок. Она призналась, что, уронив ленту в финале, «была настроена пессимистично», но сейчас она «довольна тем, чего добилась».