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Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой второго этапа Гран-при в Тарту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В эстонском городе Тарту завершился второй этап Гран-при по художественной гимнастики. Российская спортсменка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой, завоевав 4 золотые медали в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой. Накануне она победила в многоборье.

Лала Крамаренко была второй с лентой и булавами, Екатерина Селезнева – второй с мячом.

Сборная России выиграла в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав и в упражнениях с пятью мячами.

Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Осенью 21-летнюю Дину Аверину, сестру Арины, признали лучшей спортсменкой Европейских игр в Минске.

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