Выступление Путина на съезде «Единой России». Главное

Во вторник, 24 августа, состоялся второй этап съезда партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в ходе которой затронул ряд актуальных вопросов.

Выплаты военным и пенсионерам

Глава государства назвал заботу о людях пожилого возраста одним из главных приоритетов властей страны. По его словам, необходимо решить целый комплекс проблем, в том числе обеспечить единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. Как подчеркнул президент, ее получат все российские пенсионеры, как работающие, так и нет. Путин призвал организовать выплату максимально оперативно.

В следующем году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции, добавил президент. Российская экономика, по его словам, восстанавливается, поэтому власти могут в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства, — детей, многодетные семьи и пенсионеров.

Говоря о выплатах в размере 15 тыс. рублей, положенных военным, Путин предложил распространить их на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Он также сообщил, что попросит депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов выше инфляции. При этом предусмотреть такую повышенную индексацию планируют и в 2022-м, и в 2023 годах.

Российский лидер также отметил необходимость подготовки программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы они могли получать постоянный доход, отметил Путин. По словам президента, нужно учесть вопросы об обучении и повышении квалификации, а также открытие специальных рабочих мест.

Малый бизнес в России

Мораторий на проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики России должен быть продлен на 12 месяцев, добавил Путин. По его словам, правительству нужно добиться того, чтобы рост экономики приобрел качественный и долгосрочный характер.

Кроме того, глава государства поручил сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству. Он попросил руководителей банковских организаций безусловно исполнить требование указов президента, которые «заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве».

Аварийное жилье

Путин в ходе обращения призвал запустить новую программу по расселению из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2021 года. В качестве первоочередного шага глава государства предложил выделить на эти цели 45 млрд рублей из федерального бюджета.

Предстоящие выборы в Госдуму

Также Путин высоко оценил уходящий состав Госдумы. По его мнению, депутаты работали выше всяких похвал.

«Я обращаюсь к депутатам прежнего созыва, ведь люди выходили на работу, не обращая внимания на угрозы: многие болели, есть и потери, некоторые депутаты умерли, ушли из жизни — вот такое ответственное отношение к делу, крайне востребованное в будущем», — сказал российский лидер. Он также выразил уверенность, что преемственность в работе Госдумы важна.

Ситуация в Афганистане

Российские власти внимательно следят за развитием ситуации в Афганистане и активно взаимодействуют с союзниками по ОДКБ, однако не намерены вмешиваться и тем более ввязываться в вооруженный конфликт «всех против всех», подчеркнул Путин.

Глава государства указал, что Россия извлекла опыт пребывания СССР в Афганистане, и подчеркнул, что у страны есть возможности эффективно защитить своих граждан от угроз международного терроризма. Он отметил, что Россия является единственной страной, которая сумела ликвидировать формирования террористов и бандподполье. Кроме того, президент напомнил о ситуации на Северном Кавказе, где, по его словам, фактически шли боевые действия с крупными бандформированиями международных террористов. И если бы тогда, по его словам, им не дали сплоченный отпор, то нынешние «ужасы» Афганистана продолжались бы и в России.

Главной темой XX съезда «Единой России» стало представление новой предвыборной программы. На портале партии собрали более 1,6 млн предложений, которые показали, что от новой Госдумы граждане, например, ждут расширения программы материнского капитала, ускорения расселения, создания новых рабочих мест, повышения доступности лекарств.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.