Путин предложил распространить выплату военным на курсантов и правоохранителей

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

22 августа глава государства предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

«И, кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов»,—- сказал Путин.

Как отметил глава государства, «сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут».

Путин также сообщил, что попросит депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов также выше инфляции. При этом предусмотреть такую повышенную индексацию планируют и в 2022, и в 2023 годах.

Ранее, на встрече с представители партии «Единая Россия», российский лидер также заявлял о важности решения социальных вопросов, жилищных проблем, служебного жилья.

Тогда же Путин также предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей.

23 августа лава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

На эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.