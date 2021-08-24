Прямой эфир
Мир
Пентагон подтвердил намерение завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа
Общество
Путин призвал кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров
Общество
В Москве детские сады начнут принимать детей с 2,2 года
Армия
Строительство атомных подлодок проекта 885 «Ясень» будет продолжено
Мир
Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Общество
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости людей с ограниченными возможностями
Экономика
Пенсии в 2022 году проиндексируют выше инфляции
Спорт
Император Японии объявил Паралимпиаду в Токио открытой
Общество
Порядка 500 млрд рублей выделят на единовременные выплаты пенсионерам и военным

Путин предложил распространить выплату военным на курсантов и правоохранителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату военным на курсантов и сотрудников правоохранительных органов. Об этом он заявил на втором этапе съезда «Единой России» во вторник, 24 августа.

22 августа глава государства предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей.

«И, кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов»,—- сказал Путин.

Как отметил глава государства, «сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут».

Путин также сообщил, что попросит депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов также выше инфляции. При этом предусмотреть такую повышенную индексацию планируют и в 2022, и в 2023 годах.

Ранее, на встрече с представители партии «Единая Россия», российский лидер также заявлял о важности решения социальных вопросов, жилищных проблем, служебного жилья.

Тогда же Путин также предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей.

23 августа лава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщал, что единовременные выплаты военным и пенсионерам профинансируют из дополнительных доходов бюджета. Он указывал, что сильнее всего рост цен на продукты и товары первой необходимости сказывается на малообеспеченных слоях населения, поэтому президент и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

На эти цели выделят порядка 500 млрд рублей.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021