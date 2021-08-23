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Выплаты военным и пенсионерам обеспечат за счет допдоходов бюджета

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Средства на единовременные выплаты военным и пенсионерам изыщут из дополнительных доходов бюджета. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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В первую очередь, по его словам, речь идет о пенсионерах, которых он назвал гражданами, наиболее пострадавшими от кризиса.

Макаров подчеркнул, что сильнее всего рост цен на продукты и товары, необходимые для повседневной жизни, сказывается на малообеспеченных слоях населения. Именно поэтому, как отметил депутат, президент России Владимир Путин и предложил соответствующие меры, чтобы компенсировать людям подобные потери.

«Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — цитирует его пресс-служба «Единой России».

Парламентарий указал, что положенные выплаты адресаты должны получить до конца 2021 года.

Накануне Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент.

Кроме того, президент заявил, что аналогичные меры должны коснуться военнослужащих, только им будет положена выплата 15 тыс. рублей. Российский лидер отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

Как заявил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Он подчеркнул, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

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