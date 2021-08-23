Песков рассказал о работе над единовременными выплатами пенсионерам и военным

Выделение бюджетных средств на единовременные выплаты военным и пенсионерам не приведет к увеличению налогов в РФ. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов, не придется ли восполнять за счет увеличения налогов средства, запланированные на выплаты.

Пресс-секретарь добавил, что выделение выплат тщательно просчитывалось.

«Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, чтобы не произошло то, что вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, всех расходов, конечно, очень важна, и это абсолютная константа для кабинета министров», — заключил Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент.

Кроме того, Путин заявил, что считает нужным, чтобы аналогичные меры коснулись военнослужащих, только им будет положена выплата в 15 тыс. рублей. Российский лидер отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

По словам председателя комитета думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, данные выплаты станут некоей компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.