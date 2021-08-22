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Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по 10 тыс. рублей

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Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Об этом он заявил 22 августа на встрече с представителями партии «Единая Россия».

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«Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тыс. рублей», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что такая выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров, в том числе и работающих.

Кроме этого, президент считает, что нужно подтянуть доходы некоторых категорий граждан на фоне инфляции.

Ранее, 19 июня, Путин заявил, что программа «Единой России» как партии-лидера должна быть по-настоящему народной. По его словам, народные избранники должны ставить интересы граждан выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации.

23 июля стало известно, что ряду министров поручено проработать вопрос о включении в бюджет на 2022 год индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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