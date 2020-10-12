Социальный выпуск: индексацию работающим пенсионерам оценили в 200 млрд

Все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров прорабатываются, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Изучить вопрос о возобновлении индексации людям, которые оформили пенсию, но продолжают трудиться, на прошлой неделе правительству поручил президент Владимир Путин. По мнению экспертов, шанс на восстановление социальной справедливости есть, и весьма значительный. Все зависит от того, найдутся ли на это дополнительные средства в бюджете. Речь идет о примерно 200 млрд рублей, подсчитали для «Известий» в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Если экономическая ситуация не будет ухудшаться из-за пандемии, это вполне подъемная сумма при наличии политического решения, уверены аналитики. Тем более, частично компенсировать расходы можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста.

Политическая воля

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Соответствующее решение было принято из-за перманентной проблемы дефицита Пенсионного фонда России (ПФР), который компенсируется за счет трансфертов из федерального бюджета. За прошедшее с этого момента время депутаты Госдумы и некоторые сенаторы неоднократно вносили законопроекты о возобновлении индексации пенсионерам, которые продолжают трудиться. Однако поддержки ни большинства парламентариев, ни правительства эти инициативы не имели.

Перелом наступил на прошлой неделе. Во вторник после встречи президента с главами политических фракций в ГД президент поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации, что отвечало бы задаче социальной справедливости.

В ходе мероприятия лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил о коллизии, которая возникала после принятия поправок в Конституцию. Одна из них зафиксировала в основном законе ежегодную индексацию - причем без конкретизации, о какой категории пенсионеров идет речь. Это дает основание работающим пенсионерам требовать соблюдения своих прав. В пятницу к справедроссам присоединилась и «Единая Россия». Первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев заявил, что фракция партии в Госдуме направила правительству свои предложения о возобновлении индексации работающим пенсионерам. И уже обсудила этот вопрос с Минтрудом и ПФР.

По мнению политолога Дмитрия Фетисова, тенденция складывается таким образом, что у возобновления индексации есть большие шансы, поскольку власти будут стремиться к реализации этой инициативы.

- Это уменьшит социальное напряжение, будет актуально в связи с грядущими выборами в Госдуму, а также повысит статус поправок в основной закон. Однако все упирается в дополнительные расходы бюджета. Думаю, Минфину будет поручено изыскать средства на возобновление индексации пенсии работающим пенсионерам, - прокомментировал Дмитрий Фетисов.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, все возможные варианты увеличения пенсионного обеспечения работающих пенсионеров сейчас прорабатываются. В этом процессе задействованы все заинтересованные стороны, уточнили в ведомстве. Представители Минфин и ПФР от комментариев воздержались.

Прибыли и убыли

По оценке «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, в обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 млрд рублей, но она нуждается в уточнении.

- При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год, - заявил Антон Табах.

Для бюджета это — не такая значимая сумма, отметил Дмитрий Фетисов. Но важно, в какую сторону развернется экономическая ситуация, в том числе под воздействием коронавирусной пандемии, полагает он. Скорее всего, уверен эксперт, правительство будет изыскивать средства на возобновление индексации, но процесс продлится до момента, когда прояснится, в каком направлении двинется экономика.

Замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская считает, что отменять индексацию не стоило изначально, невзирая на то, что пенсия с учетом страховых принципов назначается в связи с утратой трудоспособности и заработка. Как отмечает эксперт, также установлен определенный возраст, который вместе со стажем и величиной индивидуального пенсионного коэффициента выступает основанием для назначения пенсии. И многие люди просто вынуждены работать, чтобы иметь возможность компенсировать эффект от размера пенсий.

- Дело не только в низких заработках, хотя они и основная причина. По мере старения населения рынок труда начнет все больше нуждаться в людях старшего возраста, а любые ограничения на доходы пенсионеров толкают людей или с рынка труда, или в тень, - подчеркнула эксперт.

В целом, тенденция последних десятилетий в других странах – уход в прошлое возраста "отправки в отставку", добавила она. Постепенно во все большем количестве государств допустимо совмещение работы с полным или частичным получением пенсии, отметила Оксана Синявская. И коронавирусный кризис, по ее мнению, скорее аргумент в пользу возобновления индексации, поскольку доходы населения снижаются. И это - хоть и неявный, но важный социальный фактор, который поднял тему индексации на новый уровень.

Социальный выпуск Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По словам директора компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгения Якушева, перед принятием этого решения необходимо определить источник дополнительных расходов, поскольку внутри пенсионной системы таких ресурсов просто нет. Например, напомнил эксперт, финансовый эффект от повышения возраста выхода на отдых планировалось использовать для всех пенсионеров, а не только работающих.

Частично компенсировать дополнительные расходы на возращение индексации как раз можно за счет финансового эффекта от повышения пенсионного возраста, считает старший директор Национального рейтингового агентства Юрий Ногин. По его оценке, в прошлом году бюджет «сэкономил» (в прямом смысле назвать это экономией нельзя, так как расходы не были заложены в бюджет – «Известия») 21,5 млрд рублей. Хотя изначально прогнозировалось, что первый ощутимый результат от реформы – порядка 9 млрд рублей - будет получен в 2020-м. Как прогнозирует Юрий Ногин, в этом году эффект может уже составить 50-70 млрд рублей.