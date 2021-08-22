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Путин предложил единовременно выплатить военным в среднем по 15 тыс. рублей

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Президент России Владимир Путин предложил по итогам 2021 года осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в 15 тыс. рублей. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа, на встрече с представителями партии «Единая Россия».

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«Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года <…> в среднем [в размере] 15 тыс. рублей», — сказал Путин, добавив, что такая мера поддержки должна касаться всех военнослужащих.

Глава государства отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд» — люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Путин указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

Кроме этого, российский лидер заявил о важности решения социальных вопросов, жилищных проблем, служебного жилья.

«Я очень прошу все уровни власти иметь это в виду, но прежде всего это, конечно, зависит от федерального уровня власти, от парламента, от правительства», — указал президент.

Как отметил Путин, он исходит из того, что «Единая Россия», сформировав в будущем фракцию в Госдуме, сможет эти вопросы эффективно решать.

В ходе встречи министр обороны России Сергей Шойгу попросил президента поддерживать высокий уровень денежного довольствия российских военных. Глава ведомства также уточнил, что острота проблемы обеспечения военнослужащих жильем снята.

Ранее, 6 августа, Сергей Шойгу рассказал, что в ВС России завершены основные преобразования. Он отметил, что создан новый вид ВС — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации.

Министр убежден, что Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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