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Шойгу заявил о завершении основных преобразований в армии

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Основные преобразования в Вооруженных силах России завершены, заявил в пятницу, 6 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с коллективом «Красмаша».

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«В настоящее время основные преобразования в армии и на флоте в целом завершены. Создан новый вид Вооруженных сил — Воздушно-космические силы, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, Объединенное стратегическое командование Северного флота, Силы специальных операций, военная полиция, воинские части и подразделения беспилотной авиации», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны уверен, что российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная. По его словам, российская армия входит в число самых передовых технологически развитых армий мира. По уровню современности российские вооруженные силы превосходят многие зарубежные, подчеркнул Шойгу.

Министр убежден, что российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной.

«Доля новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках доведена до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%», — заключил глава Минобороны.

3 августа начальник военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий рассказал, что в России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95. Он также добавил, что для ВКС РФ разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.

Ранее, 30 июля, генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил о том, что новейшим российским тактическим самолетом Checkmate Су-75 заинтересовались страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Разработка сочетает в себе наиболее современные технологии в области военного авиастроения, в том числе применение искусственного интеллекта, а также предоставляет возможность заказчику истребителя адаптировать аппарат в соответствии со своими предпочтениями.

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