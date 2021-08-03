Минобороны России сообщило о разработке дальней гиперзвуковой ракеты Х-95

В России создается новейшая авиационная гиперзвуковая ракета большой дальности Х-95, рассказал во вторник, 3 августа, начальник военной академии Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий в своей статье о факторах достижения победы в войнах будущего, опубликованной в журнале «Военная мысль».

На сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере является условием успешного ведения боевых действий, подчеркнул Зарудницкий. Один из факторов такого превосходства — эффективное применение ударной и истребительной авиации.

«В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М; авиационный гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»; высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95», — указал генерал-полковник

Начальник академии добавил, что для военно-космических сил (ВКС) разрабатываются беспилотные летательные аппараты различных классов, радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, зенитные ракетные системы и комплексы и другая новейшая военная техника.

При этом, по словам Зарудницкого, произвести и принять на вооружение новейшие образцы ВВСТ и создать необходимый боевой потенциал группировок войск (сил) недостаточно

«Необходимо разрабатывать и осваивать новые формы их применения и способы боевых действий, обеспечивающие достижение господства в воздушно-космической сфере», — резюмировал он.

21 июля гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов указал на возможность создания наземной версии «Циркона».

Российское гиперзвуковое оружие было презентовано в 2018 году. К нему относятся комплексы «Авангард», «Кинжал» и ракеты «Циркон». Предполагается, что гиперзвуковыми ракетами будут вооружать фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодку «Иркутск», которую доведут до уровня 949АМ.