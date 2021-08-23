Эксперты оценили итоги встречи Путина с «Единой Россией»

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 22 августа, провел встречу с представителями партии «Единая Россия». Опрошенные «Известиями» эксперты оценили итоги встречи и назвали самые актуальные вопросы, которые были затронуты.

По словам председателя комитета Думы Томска по бюджету, экономике и собственности Владимира Самокиша, в ходе мероприятия его участникам удалось обсудить большой спектр вопросов.

В частности, эксперт выделил предложение Путина о единоразовых выплатах пенсионерам и военнослужащим. По мнению депутата, выплаты станут некой компенсацией для указанных слоев населения с учетом инфляции.

Кроме того, парламентарий указал на обсуждение вопроса модернизации авиации в России, в том числе региональной. Самокиш выразил мнение, что данный вопрос очень важен, поскольку на сегодняшний день региональной авиации не хватает, так же как и самолетов, которые будут летать на региональных маршрутах. Так, на коротких региональных рейсах работают самолеты, чей возраст составляет 30 и более лет, добавил он.

Такого же мнения придерживается политолог Михаил Ковалев. Он также обратил внимание на новые лица в партии — главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко и члена Совета при президенте по науке и образованию, руководителя фонда «Талант и успех» Елену Шмелеву. По словам Ковалева, в партии существует баланс тех членов, которые себя зарекомендовали (министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу) и тех, кто только пришел в ее ряды.

В ходе встречи Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства заявил, что считает нужным, чтобы аналогичные меры коснулись военнослужащих, только им будет положена выплата в 15 тыс. рублей. Путин отметил, что военнослужащие России — это «особый отряд», люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. Он также указал и на боевую составляющую, связанную с риском для жизни и здоровья.

О предстоящей встрече Путина с представителями «Единой России» стало известно днем ранее.

17 июля «Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Как отмечается на сайте народной программы, по основным ее разделам заполнили анкеты более 3 млн человек. Собрано 1,6 млн предложений.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

ЦИК зарегистрировала федеральный список кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госдуму 12 августа. В список входит 394 человека. Всего ЕР выдвинула более 600 кандидатов по федеральному списку и по одномандатным избирательным округам.